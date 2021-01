Portugali presidendivalimised võitis senine riigipea Marcelo Rebelo de Sousa

Portugali Sotsiaaldemokraatliku Partei endine juht on ametis veel viis aastat, vahendab Associated Press.

Suurema osa võidukõnest pühendas Rebelo de Sousa koroonaviiruse pandeemiale, öeldes, et tema esimesed mõtted läksid ohvritele, ning lubades majanduslikku taastumist, kui pandeemia kord läbi saab.

Portugalis on praegu maailma kõrgeim uute nakatumiste ja surmade näitaja 100 000 elaniku kohta ja tervishoiusüsteem on suure surve all.

„Kõik algab lahinguga pandeemia vastu,” ütles Rebelo de Sousa.

Sotsialistide kandidaat Ana Gomes sai 13% häältest, aga talle järgnes kohe parempopulist André Ventura 12 protsendiga. Veel hiljuti oleks Ventura nii suur toetus olnud mõeldamatu ja see raputab kogu Portugali poliitikaelu.

72-aastase Rebelo de Sousa toetus on olnud pidevalt vähemalt 60%. Eile kogus ta rohkem hääli kui 2016. aastal.

Rebelo de Sousa on teinud tihedat koostööd vasaktsentristliku sotsialistide valitsusega, toetades viimase pandeemiaalast tegevust.