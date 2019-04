„Debattide reeglid on kirja pandud presidendivalimiste seadusesse, lugege palun. Need võivad toimuda avaliku televisiooni baasil ülekandega kõigis telekanalites kümnetele miljonitele inimestele. Sellised on juba kindlaks kujunenud reeglid. Aga kui staadion, siis staadion. Ma ootan teid, Volodõmõr Oleksandrovõtš,” ütles Porošenko, vahendab UNIAN.

Zelenskõi teatas eile, et on valmis debatiks Porošenkoga, aga seadis mitmeid tingimusi. See peaks nimelt toimuma staadionil, Ukraina rahva ees, ja kõigil telekanalitel peaks olema lubatud seda oma kanalil üle kanda.

Zelenskõi andis Porošenkole 24 tundi sellele ettepanekule reageerimiseks.