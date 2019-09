Poole aastaga seitse miljonit kliimapagulast. Loodusõnnetused on tänavu kodudest välja ajanud rekordarvu inimesi

Alates 2003. aastast, mil IDMC selliseid raporteid avaldama hakkas, pole see number veel kunagi nii suur olnud. Võrdluseks on sama ajavahemiku jooksul sõdade tõttu kodudest lahkunud 3,8 miljonit uut pagulast. Keskus lisab, et kõige enam looduskatastroofidega seotud ümberasumisi toimub tavaliselt juuni ja septembri vahel, mil on tsüklonite, tormide ja mussoonvihmade tingitud üleujutuste hooaeg. Seetõttu prognoosivad uuringu autorid, et aasta lõpuks on sõja ja katastroofide tõttu kokku pagema sunnitud 22 miljonit inimest. ÜRO pagulasameti teatel oli maailmas mullu üldse kokku 70 miljonit pagulast, mis on viimase 70 aasta rekord.

