Poolas tsenseeriti raadio edetabeli tipust valitseva erakonna juhti kritiseeriv laul

Kazik Staszewski laulu „Twój ból jest lepszy niż mój” („Sinu valu on parem kui minu oma”) peetakse laialdaselt kriitikaks Poola valitseva erakonna Õigluse ja Õiguse partei (PiS) juhi Jarosław Kaczyński aadressil, vahendab BBC News.

Laulu teema on leinamine ja kalmistute sulgemine seoses koroonaviiruse puhanguga.

Kaziku laulus ei mainita Kaczyńskit nimepidi, aga kriitika adressaat on sellest hoolimata selge.

Kuigi surnuaiad olid rahvale koroonaviiruse tõttu suletud, külastas Kaczyński ikkagi Varssavis oma ema hauda ja Smolenski lennukatastroofi ohvrite haudu. Selles katastroofis hukkus teiste hulgas ka tema kaksikvend, Poola tollane president Lech Kaczyński.

Reedeks oli Kaziku laul, mis tõstab esile seda, et tavakodanikele kehtivad ühed ja valitseva erakonna juhile teised seadused, Poola avalik-õigusliku raadiojaama Trójka tabeli tipus.

Veidi pärast edetabelisaate eetrisse minekut, kadusid lingid ja uudised veteranlaulja laulu kohta Trójka veebilehelt.

Edetabel pannakse kokku kuulajate häälte põhjal. Raadiojaama juht Wojciech Kowalczewski väitis, et tulemusi võltsiti.

„Me teame juba kindlalt, et see laul ei võitnud. See pandi käsitsi esikohale. Teisisõnu, see oli kindlasti võltsitud,” ütles Kowalczewski.

Saate toimetaja Bartosz Gil teatas aga, et mingit võltsimist ei olnud, ja süüdistas Kowalczewskit selles, et ta nõudis raadiojaama muusikajuhilt, et „Kazikuga midagi ette võetaks”.

Üle 30 aasta saadet juhtinud Marek Niedźwiecki esitas koos veel kahe saatejuhiga lahkumisavalduse.

Ajakirjanikud avaldasid Trójka hoone juures vaikuses meelt ning paljud Poola muusikud teatasid, et ei soovi enam, et jaam nende lugusid mängiks.

Poliitikud nii opositsioonist kui ka valitsevast erakonnast nimetasid laulu eemaldamist õigustamata tsensuuriks.

Asepeaminister Jadwiga Emilewicz ütles, et kunstivabadust ei tohi kuidagi kammitseda, isegi kui artistil on erinev arvamus. Kultuuriminister Piotr Gliński sõnul ütlevad lauljad vahel šokeerivaid ja rumalaid asju, aga laulu eemaldamine oli veel šokeerivam.