Poolas toimub täna abordikeelu vastane naiste streik

Eile toimusid rüselused ka Poola parlamendis, kui opositsiooni esindajad kandsid plakateid „See on sõda” ja „Häbi”, vahendab BBC News.

Valitseva rahvuskonservatiivse Õiguse ja Õigluse partei (PiS) esimees Jarosław Kaczyński teatas, et kohtuostust ei saa tagasi pöörata.

Kaczyński sõnul on meeleavaldused katse Poola „hävitada”. Ta kutsus inimesi riiki ja katoliku kirikut kaitsma.

Poola põhiseaduskohus kuulutas põhiseadusevastaseks ühe vähestest seaduslikest alustest abordi tegemiseks ehk loote väärarengu. See tähendab, et abort on nüüd lubatud vaid vägistamise, intsesti või ema elu ohus olemise korral. Otsust ei saa edasi kaevata. See jõustub, kui avaldatakse Poola ametlikus väljaandes. Millal see juhtub, pole selge.

Ajalehte Gazeta Wyborcza küsitluse järgi arvas 59% vastanutest, et abordireeglite muutmine on läinud liiga kaugele.

Kohtuotsuse vastu olevaid naisi kutsuti täna tööle või kooli mitte minema ning keelduma ka kodustest majapidamistöödest. Inspiratsiooni on saadud 1975. aasta naiste streigist Islandil.

Samasugune demonstratsioon toimus Poolas ka 2016. aastal, kui tuhanded naised marssisid tänavatel mustas, leinates oma vabadusi, kui parlamendis vaieldi abordi piiramise üle.

Eile kandsid tsentristlikud ja vasakpoolsed parlamendiliikmed plakateid ja hüüdsid abordiõigust pooldavaid hüüdlauseid peaminister Mateusz Morawieckile. Konservatiivist spiiker võrdles aga protestiliikumise sümboliks olevat punast välgunoolt natsisümboolikaga.

„Me püüdsime näidata üles solidaarsust protestijatega, kes täitsid tänavad ja nõudsid, mida nad nõuavad... tõelist debatti naiste täielike reproduktiivsete õiguste üle,” ütles vasakpoolne parlamendiliige Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

„Võttes arvesse põhiseadust ei oleks saanud olla teistsugust otsust... Me peame meeles pidama, et meil on täielik õigus, mis puutub õiguslikesse küsimustesse,” kirjutas aga Kaczyński Facebookis.

Opositsioonilise Kodanike Platvormi juht Borys Budka ütles, et sõnad, mis kutsuvad „vihkamisele, õhutavad kodusõjale ja parteijõudude kasutamisele kodanike ründamiseks on kuritegu”.