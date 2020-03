Poolas pandi pärast ühe ministri positiivset proovi 15 valitsuse liiget karantiini

Meie ajakirjanikud töötavad 24/7, et tuua teieni kõige olulisem ja vajalikum info koroonaviirusest. Kõik need lood on tasuta ja ühendatud spetsiaalse eriolukorra teemalise Delfi uudiskirjaga, mis võtab kokku vaid kõige olulisemad päeva jooksul toimunud arengud, sündmused ja lood.

Liitun