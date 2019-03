Poola valitseva erakonna PiS juht Kaczyński geidele: hoidke meie lastest eemale!

Kaczyński esines eile PiS-i kongressil Katowices, mis eelnes Euroopa Parlamendi valimistele 26. mail ja Poola parlamendivalimistele sügisel, vahendab Associated Press.

Tegemist oli teise korraga kaheksa päeva jooksul, kui Kaczyński kasutab LGBT teemat konservatiivsete valijate üleskütmiseks katoliiklikus Poolas. Kommentaatorite sõnul püüab Kaczyński sellega ka tähelepanu kõrvale juhtida küsimustelt tema osalemise kohta ehitusäris ja mõnede PiS-i liikmete vastastelt korruptsioonisüüdistustelt.

69-aastane vanapoiss Kaczyński, kes on Poola mõjukaim poliitik ja parlamendiliige, väitis, et opositsioonilise Varssavi linnapea hiljutine LGBT õiguste deklaratsioon toetab samasooliste abielusid ja lapsendamisõigust.

„Asi ei ole tolerantsuses. Asi on samasooliste liitude kinnitamises, nende abielus ja nende õiguses lapsi adopteerida,” ütles Kaczyński rõhuga. „Me tahame selgelt öelda. Me ütleme: „Ei!”, eriti kui see puudutab lapsi. Hoidke meie lastest eemale!”

Opositsioonis kutsusid Kaczyński sõnad esile iroonia.

Erakonna Kevad geist juht Robert Biedroń teatas Twitteris, et Kaczyński peaks suunama oma sõnad „hoidke meie lastest eemale!” pedofiilia vastu katoliku kirikus.

Neljapäeval tunnistasid Poola katoliku kiriku juhid, et nende andmetel on alates 1990. aastast umbes 382 vaimulikku Poolas kuritarvitanud enam kui 620 alaealist.