Poola valitseva erakonna juht Kaczyński: väikese arvu preestrite kuriteod ei anna õigust kirikut rünnata ja solvata

Film "Tylko nie mów nikomu" („Ainult ära kellelegi räägi”), milles ohvrid astuvad vastamisi enda kuritarvitajatega, on taas esile kutsunud kriitika katoliku kiriku käitumise üle selliste juhtumite suhtes ning pärast selle YouTube’i ülespanemist vaadati seda 22 tunni jooksul enam kui kolm miljonit korda, vahendab Reuters.

„Me valmistasime ette muudatused karistuskoodeksis, mis tähendab, et selle kuriteo (lapse kuritarvitamine) eest hakatakse karistama väga karmilt ... ei ole enam tingimisi karistusi, on karmid karistused, võib-olla isegi kuni 30 aastat vangistust,” ütles Kaczyński.

Praegu on Poolas alla 15-aastase lapse kuritarvitamise eest ette nähtud kuni 12-aastane vanglakaristus.

Liberaalide arvates on kirikul Poolas liiga palju võimu, aga konservatiivid peavad katoliku usku rahvusliku identiteedi võtmeelemendiks ja leiavad, et selle mõju peab kaitsma.

PiS, mis on enamiku arvamusküsitluste järgi Poola populaarseim erakond, on teinud traditsiooniliste väärtuste kaitsest põhiteema Euroopa Parlamendi valimiste kampaanias.

„Kas see (laste kuritarvitamise vastane seisukoht) tähendab, et väikese arvu preestrite kuriteod annavad õiguse kirikut rünnata, solvata katoliiklasi? Ei, see ei ole õigustus,” lisas Kaczyński Szczecinis toimunud valimisüritusel.

Vendade Tomasz ja Marek Sekielski filmis näidatakse eakaid preestreid, sealhulgas endise presidendi Lech Wałęsa omaaegset kaplanit Franciszek Cybulat vastamisi inimestega, keda nad kuritarvitasid, kui nad lapsed olid. Filmis esitatakse süüdistus, et tuntud pedofiile saadeti ühest kogudusest teise.