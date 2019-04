Poola valitseva erakonna esimees Kaczyński: LGBT õigused on imporditud ja ohustavad riiki

Kaczyński esines eile loenguga patriotismist riigi keskosas Włocławekis, vahendab Associated Press.

Poola katoliku kirik on sattunud negatiivse tähelepanu alla seoses pedofiiliaga ja ohvrid on hakanud üha rohkem enda kuritarvitamisest rääkima. Film, mis sellest probleemist räägib, „Kler” („Vaimulikkond”) oli väga populaarne ning arvamusküsitlused näitavad, et inimesed ei toeta enam nii palju nunnade ja preestrite koolides õpetamas käimist.

Ka LGBT liikumine on Poolas viimastel aastatel nähtavamaks muutunud ning üha enamates linnades toimuvad nende üritused, millele astuvad tihti vastu paremäärmuslased.

Kaczyński mängib nende poolakate tunnetele, kes arvavad, et liberaalseid väärtusi surutakse neile peale nende tahte vastaselt Euroopa Liiduga liitumise negatiivse kõrvalmõjuna.

Viimastel kuudel on PiS kujutanud LGBT õigusi ohuna peredele ja lastele.

Kaczyński nimetas filmi „Kler” rünnakuks kiriku vastu ja lisas: „Meil on tegemist otsese rünnakuga perekonna ja laste vastu – laste seksuaaliseerimisega, kogu LGBT liikumisega, sooga. See on imporditud, aga täna ohustavad nad päriselt meie identiteeti, meie rahvast, selle püsimajäämist ja seega Poola riiki.”