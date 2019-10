Poola valitsev erakond on liikunud parlamendivalimistele vastu homovaenu õhutades

Et kasvava vaenulikkusega võidelda, toimus Poolas sel suvel massiline „kapist väljatulek”. Tuhanded deklareerisid sotsiaalmeedias „Ma olen LGBT”. Üks aktivist avaldas vikerkaarevärviliste nimbustega Neitsi Maarja ja Jeesuslapse pildi, mida palju jagati ja mille peale katoliiklased solvusid. Sel aastal on Poolas toimunud rekordarv, üle 25 geiparaadi isegi väikestes konservatiivsetes linnades.

Vastuseks ilmusid välja inimesed luudade ja puhastusvahenditega tänavaid paraadide järel „desinfitseerima”. Mõned linnad on kuulutanud end „LGBT-vabaks”. Laupäeval marssis Varssavis umbes 200 inimest krutsifiksidega, paludes jumalalt andestust geiparaadide põhjustatud rüvetuse eest.

Homofoobiavastase Kampaania esindaja Mirosława Makuchowska ütles, et puuduvad usaldusväärsed andmed selle kohta, kui paljusid inimesi on igal aastal rünnatud selle pärast, et nad on geid, osalt seetõttu, et politsei ei registreeri sellist statistikat. Tema organisatsiooni ja meedia andmetel on aga tegemist vägivalla „dramaatilise kasvuga”. Makuchowska sõnul on järsult lisandunud ka teated oma geidest lapsed kodust välja visanud vanemate kohta.

Sel nädalal toimunud kampaaniaüritusel kinnitas Kaczyński, et Poola on tolerantne maa, märkides, et politsei kaitseb geiparaade, aga teda ei saa panna oma väärtustest loobuma.

„On olemas tees, mida tihti meile pähe taotakse: kui te tahate elada nagu Euroopas, peab Poola olema nagu Euroopa: kaks isa, kaks ema ja nii edasi. Ei, daamid ja härrad, see ei pea nii olema,” ütles Kaczyński ühel teisel valimisüritusel. „Me kaitseme ja jääme kaitsma traditsioonilist perekonda.”