Poola välisminister Czaputowicz loodab reisipiirangute kadumist Balti riikidega lähinädalatel

Neljapoolsel kohtumisel osalesid Eesti välisminister Urmas Reinsalu, Läti välisminister Edgars Rinkēvičs, Leedu välisminister Linas Linkevičius ja Poola välisminister Jacek Czaputowicz.

Reinsalu ütles pressikonverentsil, et räägiti koostööst ja võeti vastu ühisdeklaratsioon Covid-19-järgse koostöö kohta.

Rinkevičs kiitis Eestit ÜRO Julgeolekunõukogu eesistumise eest. Räägiti Covid-19 olukorrast lahkumisest. Oldi kõik tõesti edukad. Arutati ka koostööd Poolaga.

Linkevičius tänas võimaluse eest reisida ja nimetas Balti "mulli" edukaks.

Czaputowiczi sõnul on kohtumine osa teest tagasi normaalsusse. Balti riigid on Poola lähimad sõbrad. Czaputowicz õnnitles Balti riike koroonaviirusega hästi toime tulemise puhul. Poola on kolmandas faasis majanduse avamisel. Balti riigid on mudeliks selle tegemiseks. Czaputowicz õnnitles Eestit ÜRO Julgeolekunõukogu eesistumise eest. Viiruse tõttu muutub suhtlemine naabritega Czaputowiczi sõnul tähtsamaks.

"Mull" on on Poola jaoks inspiratsioon, aga probleemide ulatus on teine, näiteks Poola-Saksa piiril, teatas Czaputowicz. Tuleb hinnata mõjusid tervisele ja majandusele. Czaputowicz loodab, et järgmistel nädalatel piirangud kaovad. Lõplikud otsused sõltuvad Poolas ekspertide hinnangutest. Arvesse tuleb Poolas võtta ka väga tähtsat naabrit Saksamaad.

Czaputowiczi sõnul on Poola üldiselt Euroopa Liidu majanduse taastamisplaani poolt.