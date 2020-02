Poola välisminister: arvan, et oleme ajalooalase vaidluse Venemaaga võitnud

Czaputowicz viitas suhete viimase aja teravnemisele ajalugu puudutavatel põhjustel. Näiteks on Venemaa süüdistanud Poolat Teise maailmasõja puhkemises ja holokaustis ning on ka teisi erimeelsusi. Probleeme on lisaks tekitanud Auschwitzi koonduslaagri vabastamise tähistamine nii Jeruusalemmas kui ka Poolas.

„Ma arvan ka, et me oleme selle ajalooalase vaidluse Venemaaga kindlalt võitnud. Venemaa proovis peale suruda oma ajaloo narratiivi, aga see ei õnnestunud,” ütles Czaputowicz Poola uudisteagentuurile PAP. Czaputowicz lisas, et Venemaa presidendi Vladimir Putini kõne Jeruusalemma Yad Vashemi holokaustimuuseumis ei olnud eriliselt Poola-vastane.

Czaputowiczi sõnul tuleks nüüd emotsioone rahustada ja suhted normaliseerida, sest Poola ja Venemaa on naabrid.

„Meil seisavad ees Katõni veresauna 80. ja Smolenski katastroofi 10. aastapäev,” meenutas Czaputowicz.