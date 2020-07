Poola vaagib perevägivalla ennetamise konventsioonist lahkumist, nähes seda ideoloogilisena

Poola ratifitseeris vastavasisulise Istanbuli konventsiooni 2015. aastal, kui võimul oli eelmine, paremtsentristlik Euroopa Liidu meelne valitsus, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Valitsev PiS, mis tuli võimule viis aastat tagasi, lubades kaitsta traditsioonilisi pereväärtusi, on teatanud, et Varssavi võib lepingust loobuda, väites, et riigi enda seadused on naiste kaitsmisel tõhusamad kui rahvusvaheline konventsioon.

Poola justiitsminister Zbigniew Ziobro annab peatselt sellel teemal ka pressikonverentsi, kus tutvustab valitsuse järgimisi samme konventsiooni osas, mis sätestab, et traditsioone, kultuuri ega religiooni ei tohi kasutada naistevastase vägivalla õigustusena.

Valitsuspartei püüdlused tulevad ajal, mil koduvägivalla kriisitelefonidele tehtud kõnede arv Euroopas on kasvanud ligi 60 protsenti seoses koroonaviiruse pandeemiaga, mille tõttu inimestel tuli jääda kodudesse, süvendades osaliselt alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamisest tulenevat vägivalda kõige haavatavamate vastu, teatas WHO.

"Konventsioon sisaldab ohtlikku ideoloogilist kihti, mis on vastuolus Poola põhiseadusliku korraga," ütles Poola riigivara ministri asetäitja Janusz Kowalski, jagamata täpsustusi.

Ta märkis, et justiitsministeeriumi hinnangul tuleb Poolal Istanbuli konventsioonist taganeda.

Temaga on ühel nõul ka mitmed teised valitsuse liikmed, kes väljendasid juba selle kuu alguses seisukohta, et Poola peaks astuma samme konventsioonist taganemiseks.

Reede õhtul tulid nii Varssavis kui teistes Poola linnades tänavatele tuhanded inimesed, peamiselt naised, avaldamaks meelt seesuguse plaani vastu. Antud plaani "eesmärk on legaliseerida koduvägivald," ütles aktsioonide korraldaja Magdalena Lempart reedel Varssavis toimunud protestiüritusel.

Istanbuli konventsioon on riikide ülene kokkulepe, mis seab esikohale vägivalla all kannatanud, kohustab riiki pakkuma neile võimalikult palju tuge ja teenuseid, juurutab ühiskonnas mõistmist, et vägivallal – eelkõige naistevastasel ja peresisesel vägivallal – puudub igasugune õigustus ning rõhutab, et vägivallaakt lapse juuresolekul on vägivalla raskeim vorm.