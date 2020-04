Poola suurimas rahvuspargis möllab hävitav maastikupõleng

Poola keskkonnaministeerium teatas, et põlengu põhjustas tõenäoliselt põllumeeste ebaseaduslik kulupõletamine, vahendab BBC News.

Olukord halvenes aastakümnete tõsiseima põua tõttu Poolas.

„Praegu ei ole võimalik, et tuli süttiks ise, ei ole kesksuvi, ei ole kuumust ega torme,” ütles pargi direktor Andrzej Grygoruk. „Ma ei tea, kuidas seda nimetada. Lolluseks? Vastutustundetuseks?”

„Kevad on äkiline elu plahvatus. Kaotusi on võimatu kokku lugeda. See on tragöödia, seda ei saa kirjeldada,” ütles rahvuspargi giid Janina Agnieszka Zach telejaamale TVN. „Võib-olla peame me selle põlenguga võitlema kuid.”

Biebrza rahvuspark asub Poola kirdeosas Valgevene piiri lähedal. See on tuntud rabade ja märgalade poolest ning seal elavad linnud, koprad ja põdrad.