Poola senaator: rahvusvaheline surve ja sõltumatu senat aitavad valitsust õigele teele

Selle visiidi käigus juhtus esimest korda, et kogu selle asja taga olev mees, mees, kes kõike seda teeb ehk justiitsminister Zbigniew Ziobro - kes alles mõne päeva eest kinnitas ta, et valitsus viib selle ellu, ei astu sammugi tagasi ja lähme edasi nende uute seadustega – teatas järsku, et ta on valmis kompromissiks.

Ma ei usu tema sõnu hetkekski, kuid pean möönma, et esimest korda oma karjääri jooksul ütles ta sõna „kompromiss“, mida tema sõnavaras ei eksisteeri. Tegemist on inimesega, kes usub, et on eksimatu.

Seega saame näha, mis siis juhtub..

Aga mis siis on seis selle viimase seadusega, mis kõiki on ärevaks ajanud? Seim võttis selle vastu, teie senatis saatsite selle tagasi, kuid seim kiitis taas seaduse heaks..

Jah, seim kiitis selle teist korda juba rohkem kui nädal tagasi heaks, kuid praeguseni pole president Duda sellele alla kirjutanud. Meenutuseks, peale seda kui senat oli seaduse tagasi lükanud, siis pidas Duda kõne, kus lubas sellele kindlasti vaatamata senati vastuseisule alla kirjutada.

Tavaliselt on ta seadused allkirjastanud paari-kolme päevaga. Aga nüüd on juba üle kümne päeva läinud ja meil pole allkirja. Ma ei saa tulevikku ennustada, aga see on märk, et nad saavad aru, et neil on tõsine probleem ning võimuerakonna ja presidendi vahel toimub arutelu, mis edasi.

Näiteks see sama mainitud Poola ülemkohtu esimees on öelnud, et kui kohtutel ei lubata enam EL-i õigust otsustamisel arvesse võtta, võib riik sootuks EL-ist välja kukkuda. Kas te näete ka asja nii?

Ma ei jaga seda vaadet, et me kukuks automaatselt EL-ist välja. Väljumise protsess on väga pikk, piinarikas ja mitte automaatne – Britid võivad selle kohta rääkida.

Aga kujutame ette, mis võib juhtuda, mul on üks näide. Mõni aeg tagasi tegi Prantsusmaa ettepaneku, et need riigid, kes ei võta eurot kasutusele, peaksid Schengeni tsoonist lahkuma. Mida tähendab aga Schengen kodanikele? See teeb reaalseks EL-i põhiprintsiibid, milleks on inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine. Piire pole, kõik on väga lihtne.

Nüüd kui aga üks riik luhatakse Schengenist mingitel põhjustel välja.. Jah, see riik jääb edasi EL-i liikmeks, aga tegelikkuses võetakse inimestelt EL-i hüved. Tuleb hakata piiridel järjekorras seisma jne.