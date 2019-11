Poola saatis riigist välja relvakoolitusel olnud Rootsi neonatsi

Poola võimude teatel pandi mees täna hommikul Rootsi suundunud lennukile, vahendab AFP.

Mehel on ka varasem kuritegelik taust. Ta on Rootsis süüdi mõistetud varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuse vastu suunatud pommirünnaku katses.

Poola võimude teatel on mees neonatside organisatsiooni Põhjamaade Vastupanuliikumine (Nordiska Motståndsrörelsen – NMR) liige. Väljasaatmise põhjus oli see, et meest peeti tõeliseks ja tõsiseks ohuks julgeolekule ja avalikule korrale Poolas.

„Ta saabus Poola poolsõjaväelisele väljaõppele, mille käigus ta tahtis õppida, kuidas kasutatakse samasugust relva, mida kasutati Christchurchi rünnakus,” öeldakse Poola võimude avalduses.