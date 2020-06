Poola president lubab asuda võitlusse “kommunismistki hävituslikuma LGBT-ideloogiaga”

48-aastane Duda, kes on valitseva konservatiivse Õiguse ja Õigluse Partei (PiS) liitlane, ütles, et tema vanemate põlvkond on võidelnud kommunistliku ideoloogia vastu 40 aastat ja "nad ei võidelnud selle nimel, et ilmuks uus, veelgi hävitavam ideoloogia", vahendab uudistekanal BBC.

10. juunil kirjutas Duda alla perekonnahartale, mis sisaldas lubadusi takistada geipaaridel abiellumast või lapsendamast ning keelata haridusasutustes seksuaalvähemuste teemal rääkida.

Kriitikute sõnul on PiSil geidevastane agenda.

PiS võitis parlamendis enamuse rahvuskonservatiivse agendaga, mis seab olulisele kohale katoliiklikud väärtused, sealhulgas traditsiooniliste perekondade toetamise ja homoabielude vastasuse.

Võimude taktikat näib saatvat edu: juba pea 40% alla 40-aastastest meestest peab hiljutise uuringu kohaselt geikogukonda kõige suuremaks Poolat ähvardavaks ohuks, märgib The Guardian.

LGBT õiguste eest seisva ILGA-Europe teatel sai Poola eelmisel kuul avaldatud rahvusvahelises indeksis, mis vaatleb seksuaalvähemuste olukorda riigis, Euroopa Liidu riikide seas halvima tulemuse.

Euroopa Komisjon on saatnud kirja ka viie Poola provintsi juhtidele, väljendades muret resolutsioonide üle, millega nad on end LGBT-ideoloogia vabaks kuulutanud.