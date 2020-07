Poola presidendivalimiste lävepakuküsitlus annab võidu imeväikse edumaaga Dudale

Lävepakuküsitluse andmetel võidaks valimised imeväikse edumaaga Duda. Küsitluse kohaselt sai ta 50,4% häältest, tema konkurent aga 49,6% häältest. See tähendaks umbes 150 000 hääle suurust vahet, vahendab The Guardian.

Siiski tuleb arvesse võtta, et lävepakuküsitlusse ei kaasata välismaal elavaid valimisõiguslikke poolakaid. Üle 180 000 poolaka Suurbritannias registreerisid end posti teel hääletama ja pühapäevaks oli 150 000 neist oma hääle andnud. Just Suurbritannias elavad poolakad eelistasid suures enamuses hoopis Trzaskowskit. Seega on tõenäoline, et just välismaal elavate poolakate hääl saab otsustavaks.

Tänastel Poola presidendivalimistel lähevad vastakuti ka väga erinevad väärtused. Duda on juhtinud polariseerivat kampaaniat, reklaamides pereväärtusi ja rünnates seksuaalvähemusi. Tema konkurent on aga liberaalsemate vaadetega ning seega räägitaksegi nendel valimistel euroopalike ning konservatiivsete maailmavaadete lõhest.

Lävepakuküsitluse põhjal andsid Duda poolt hääle ootuspäraselt Ida-Poola elanikud, Trzaskowski poolt aga Lääne-Poola piirkondades elavad poolakad. Lisaks oli presidendikandidaatide valijaskonnas üsna selge erinevus haridustasemes: konservatiivset Dudat eelistavad pigem madalama haridustasemega elanikud, Trzaskowskit aga kõrgema haridustasemega poolakad.

President Duda taga seisab erakond Seadus ja Õiglus (PiS) ja Trzaskowski taga Kodanikeplatvorm (PO). Ametlikud valimistulemused selguvad suure tõenäosusega Eesti aja järgi esmaspäeval.