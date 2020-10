Poola põhiseaduskohus tegi otsuse, mis kujutab endast pea täielikku abordikeeldu

Pärast otsuse jõustumist on abort Poolas lubatud ainult vägistamise, intsesti või ema elu ja tervise ohus olemise korral. Need juhtumid moodustavad aga vaid umbes kaks protsenti viimastel aastatel aset leidnud seaduslikest abortidest, vahendab Reuters.

Otsus tõukab Poola veelgi kaugemale Euroopa peavoolust. Sama tõsiselt piirab aborti veel vaid Malta.

„(Säte mis) seadustab eugeenilised praktikad, mis puudutavad sündimata lapse õigust elule ning muudavad sündimata lapse õiguse elule sõltuvaks tema tervisest ... on vastuolus ... põhiseadusega,” teatas Poola põhiseaduskohtu eesistuja Julia Przyłębska.

Sajad inimesed marssisid eile õhtul valitseva rahvuskonservatiivse Õiguse ja Õigluse partei (PiS) esimehe Jarosław Kaczyński maja juurde küünalde ja plakatitega, millele oli kirjutatud „piinamine”.

Maja valvas märulivarustuses politsei. Varssavi politsei teatas Twitteris, et reageeris pipragaasi ja füüsilise jõuga, kui meeleavaldajad loopisid kive ja püüdsid politseiahelikust läbi tungida.

Väiksemad meeleavaldused leidsid aset ka Krakówis, Łódźis ja Szczecinis.

„On haige, et selliseid vastuolulisi asju otsustatakse ajal, kui kogu ühiskond elab (pandeemia) hirmus ja kardab tänavatele minna,” ütles 41-aastane Marianna Dobkowska.

Konservatiivsed väärtused on pärast PiS-i võimuletulekut viis aastat tagasi Poola ühiskondlikus elus üha suuremat rolli mänginud. PiS kaitseb enda sõnul Poola traditsioonilist katoliiklikku iseloomu.

Abordiõiguste piiramine on olnud erakonna pikaaegne ambitsioon, aga varasematest seadusandlikest algatustest on loobutud avalikkuse suure vastuseisu tõttu.

Grupp parempoolseid parlamendiliikmed taotles aga 2019. aasta detsembris põhiseaduskohtult otsust abordi seaduslikkuse kohta, kui lootel on tõsised ja pöördumatud kahjustused.

„Täna on Poola eeskuju Euroopale, see on eeskuju maailmale,” ütles liikumise Peatage Abort liige Kaja Godek.

Naiste õigusi kaitsvad organisatsioonid ja opositsioon reageerisid õudusega.

„Kõige hullem stsenaarium, mis võis realiseeruda, on realiseerunud. See on laastav otsus, mis hävitab paljude naiste ja paljude perekondade elud,” ütles abordikeelu saanud naisi abistava organisatsiooni heaks töötav advokaat Kamila Ferenc. „See sunnib eriti vaeseid sünnitama lapsi nende tahte vastaselt. Neil ei ole kas võimalust ellu jääda või ei ole neil võimalust iseseisvaks eksisteerimiseks või surevad nad lühikest aega pärast sündi.”