Poola peaminister: Putin valetab Teise maailmasõja puhkemise kohta oma läbikukkumiste varjamiseks

Putin on viimasel ajal mitmel korral öelnud, et Poola kannab vastutust Teise maailmasõja puhkemise eest. Reedel kutsuti protestiks selle vastu Venemaa suursaadik Varssavis Poola välisministeeriumi aru andma, vahendab Associated Press.

Teine maailmasõda algas 1939. aastal, kui Poolasse tungis sisse kõigepealt Natsi-Saksamaa ja seejärel kaks nädalat hiljem Nõukogude Liit. Kaks totalitaarset riiki olid enne seda sõlminud pakti, mille salaprotokoll nägi ette Poola ja Balti riikide omavahel jagamise.

„President Putin on valetanud Poola kohta mitmel korral ja ta on teinud seda alati meelega,” ütles Morawiecki eile. „See juhtub tavaliselt olukorras, kus võimud Moskvas tunnevad rahvusvahelist survet, mille on põhjustanud nende tegevus. Ja see surve ei ole mitte ajaloolisel näitelaval, vaid tänapäeva geopoliitilisel maastikul.”