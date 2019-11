Poola peaminister nõudis Netflixilt natside surmalaagritest rääkiva dokumentaalsarja muutmist

Morawiecki sõnul näidatakse surmalaagreid tänapäeva Poola piirides, millest võib jääda mulje, et Poola oli surmalaagrite eest vastutav, kuigi oli tegelikult Teise maailmasõja ajal Saksamaa poolt okupeeritud, vahendab BBC News.

Morawiecki ütles kirjas Netflixi tegevjuhile Reed Hastingsile, et on tähtis austada mälestust ja säilitada tõde Teise maailmasõja ja holokausti kohta.

Morawiecki süüdistuse järgi on Netflixi teatud tööd tohutult ebatäpsed ja kirjutavad ajalugu ümber.

.@Netflix, stay true to historical facts!



During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3