Poola peaminister Morawiecki: Macroni kriitika NATO aadressil on ohtlik

Macron ütles eelmisel nädalal nädalakirjale The Economist, et NATO-t on tabanud ajusurm, viidates koordinatsiooni puudumisele ja USA ettearvamatusele president Donald Trumpi juhtimisel. Macron väljendas ka kahtlust USA juhitud alliansi artikli 5 – rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu – toimimises, vahendab Reuters.

Morawiecki sõnul on NATO kõige tähtsam allianss maailmas, mis puutub vabaduse ja rahu säilitamisse, ja Macroni kahtluse alla seadmine, kas selle liikmetele saab endiselt üksteise kaitsmisel kindel olla, on ohtlik.

„Ma arvan, et Macroni kahtlused võivad panna teisi liitlasi mõtlema, et võib-olla on see Prantsusmaa, kellel on probleeme sellele kindlaks jäämisega. Ma loodan, et me saame endiselt Prantsusmaale tema kohuste täitmisel loota,” ütles Morawiecki.

„Prantsusmaa kulutab [riigikaitsele] alla kahe protsendi SKT-st... Ma arvan, et tasub küsida, miks NATO teatud aspektid ei näe välja sellised, nagu me soovime. Ja see ei ole USA alliansile pühendumise puudumine, vaid pigem vastastikkuse puudumine mõnede Euroopa liitlaste poolt,” lisas Morawiecki.