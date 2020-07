Poola opositsioon tahab presidendivalimiste tulemuse kohtus vaidlustada

Budka sõnul tahab ta, et Poola ülemkohus uuriks valimiste läbiviimise viisi, vahendab Poola Raadio.

Pühapäeval toimunud valimiste teises voorus kaotas Kodanike Platvormi kandidaat, erakonna aseesimees ja Varssavi linnapea Rafał Trzaskowski umbes 440 000 häälega senisele presidendile Andrzej Dudale, keda toetab valitsev rahvuskonservatiivne erakond Õiglus ja Õiglus (PiS).

Budka väitis, et valimised olid ebaõiglased.

„Hääletamisakt ise võidi läbi viia korralikult, aga... niinimetatud avalik-õigusliku meedia osalemise tõttu ei olnud ühetasast mänguväljakut,” ütles Budka eile teleintervjuus.

„Kõiki ebareeglipärasusi tuleb seletada,” ütles teisipäeval ka Trzaskowski, kuid lisas: „Keegi ei taha täna valimistulemust kahtluse alla seada. Mina ise tunnustan hääletuse tulemust ja olen Dudat õnnitlenud.”

„Me tunnustame valimistulemust... Ülemkohus peab tegema otsuse ebareeglipärasuste ulatuse kohta,” kommenteeris Trzaskowski kampaaniamänedžer Cezary Tomczyk.

Poola seimi konservatiivne spiiker Elżbieta Witek ütles eile, et kuigi Duda võitis, on kõigil õigus protestida, aga lisas: „Ma ei usu, et mingi vaidlustamine valimistulemust mõjutaks.”