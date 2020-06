Poola meedia: USA vägesid sooviva Poola president sai küllakutse Valgesse Majja

Pärast seda, kui USA riigipea Donald Trump teatas, et Saksamaalt tuuakse osa sõdureid ära, on Varssavi aktiivselt väljendanud huvi USA vägede suurendamise vastu Poolas.

Trump teatas esmaspäeval, et USA kärbib sõdurite arvu umbes 9500 võrra. Poola peaminister Mateusz Morawiecki on öelnud, et loodetavasti liigutatakse osa praegu Saksamaal paiknevaid sõdureid Poolasse, kirjutab uudisteagentuur Reuters.

„Kui esitatakse ametlik kutse, siis toimub visiit ja toimub ka kohtumine," sõnas Poola presidendi Andrzej Duda abi Krzysztof Szczerski võimaliku Washingtoni-visiidi kohta.

Poola riiklik uudisteagentuur PAP kirjutas, et Poola on saanud mitteametlikult juba kutse, kuid ei Poola ega USA pole seda kinnitanud. Duda pressiesindaja keeldus asja täpsemalt kommenteerimast ja viitas Szczerski avaldusele.

Dudal seisavad järgmise nädala lõpus ees presidendivalimised, võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS) liitlane kandideerib teiseks ametiajaks. Hääletus pidi toimuma juba mais, kuid koroonaviiruse tõttu olid võimud sunnitud selle edasi lükkama.