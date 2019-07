Poola konservatiivsed poliitikud mõistsid hukka homovastase sõnavõtuga esinenud töötaja vallandanud IKEA

Töötaja vallandati pärast seda, kui tegi postituse ettevõtte sisefoorumisse, milles väljendas vastuseisu geide õigustele ja kritiseeris LGBT-kogukonda, teatas Poola meedia. Oma jutu rõhutamiseks tsiteeris ta piiblit, vahendab Poola Raadio.

Maailma suurima mööbli jaemüüja on hukka mõistnud Poola konservatiivsed valitsejad ja justiitsminister Zbigniew Ziobro andis prokuratuurile korralduse asja uurida.

Mõned poliitikud on kutsunud IKEA-t boikottima, kui juurdluse järel leitakse, et ettevõte on süüdi.

Konservatiivne ajaleht Gazeta Polska Codziennie teatas eile, et mõned internetikasutajad on kuulutanud, et lõpetavad IKEA toodete ostmise.

Poola justiitsministri asetäitja Marcin Romanowski ütles oma avalduses, et töötaja vallandamine lõhnab diskrimineerimise järele ning rikub mõtte- ja usuvabadust.

Justiitsminister Ziobro ütles TVP Infole, et tegemist näib olevat tööalase diskrimineerimisega, mida ta nimetas vastuvõetamatuks ja skandaalseks.

Teadete kohaselt väitis IKEA-st vallandatud töötaja, et „homoseksuaalsuse ja teiste kõrvalekallete reklaamimine on avalikkusele solvav”.

IKEA kommunikatsioonijuht Poolas Katarzyna Broniarek ütles, et IKEA ettevõttekultuur põhineb „ideede vabadusel, tolerantsusel ja iga töötaja austamisel”.