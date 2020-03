Poola keelas koroonaviiruse tõttu suured rahvakogunemised

Sellest teatati pärast valitsuse kriisijuhtimismeeskonna nõupidamist. Eile kehtestas Poola sanitaarkontrolli sadamates, rongides ning neljas piiripunktis Saksamaa ja ühes Tšehhi piiril, vahendab Poola Raadio.

Poola tervishoiuminister Łukasz Szumowski ütles täna ühisel pressikonverentsil peaminister Mateusz Morawieckiga, et Poolas on 18 koroonaviirusesse nakatumise juhtumit. Surmajuhtumeid tänahommikuse seisuga ei olnud.

Esimesest nakatumisjuhtumist teatati Poolas eelmisel nädalal.

Poola president Andrzej Duda lubas hoiduda suurte rahvakogunemise korraldamisest oma tagasivalimiskampaania raames. Presidendivalimised toimuvad Poolas 10. mail ja võimalik teine voor 24. mail.

Eile pärastlõunal teatas Poola tervishoiuministeerium, et 467 inimest on koroonaviiruse kahtlusega haiglas, 1014 karantiinis ja 7110 epidemioloogilise jälgimise all.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!