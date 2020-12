Poola asepeaminister: Poola, Ungari ja Saksamaa jõudsid EL-i taastefondi ja eelarve blokeerimise lõpetamises kokkuleppele

Kompromiss lõpetab vastasseisu, mille käigus ähvardasid Varssavi ja Budapest torpedeerida Euroopa Liidu 750 miljardi euro suuruse taastefondi ja eelarve aastateks 2021-2027, sest on vastu rahaeralduste sidumisele õigusriigist ja demokraatlikest normidest kinnipidamisega, vahendab Bloomberg.

Poola asepeaminister Jarosław Gowin ütles, et kokkulepe sõlmiti Saksamaaga, kes on praegu Euroopa Liidu eesistuja, ja seda esitletakse nüüd ülejäänud liikmesriikidele. Kokkulepe võib saada lõpliku kinnituse reedel Euroopa Liidu liidrite kahepäevase tippkohtumise lõpuks Brüsselis, teatas Gowin.

„Praegu on meil kokkulepe Varssavi, Budapesti ja Berliini vahel,” ütles Gowin täna Varssavis. „Ma usun, et see kokkulepe hakkab hõlmama ka 24 ülejäänud Euroopa pealinna.”

Kokkulepet kinnitas ka anonüümseks jäänud Ungari ametnik, kes on läbirääkimiste käiguga kursis.

Gowin keeldus üksikasjadesse laskumast, öeldes ainult, et see hoiab Poola suveräänse ja Euroopa Liidu ühtsena.