Pompeo: USA ei taha Iraaniga sõda

„Me ei taha sõda, oleme teinud kõik selleks, et seda vältida,” ütles Pompeo, kes kommenteeris USA vastusamme neljapäeval Omaani lahes kaht tankerit tabanud rünnakutele. „Iraanlased peaksid väga selgelt mõistma: me jätkame sammude astumist, mis veenaksid Iraani sellisest käitumisest loobuma.”

USA süüdistab Jaapani ja Norra firmadele kuulunud tankereid tabanud plahvatustes Iraani. Mõlemad tankerid said tõsiselt kahjustada ja pukseeriti Araabia Ühendemiraatides asuvasse sadamasse.

Pompeo lisas intervjuus, et USA-l on lisaks juba avaldatud videoklipile rünnaku kohta veel tõendusmaterjali. „Luurel on ohtralt andmeid, ohtralt tõendeid ja maailm saab suurt osa sellest näha,” ütles Pompeo.

Pompeo sõnul tegi ta laupäeval mitu telefonikõnet teiste valitsuste esindajatele, et rünnakuid arutada. Ta märkis, et eriti suur huvi Hormuze väina läbiva liikluse ohutuse tagamiseks on Hiinal, Jaapanil ja Lõuna-Koreal. „Olen kindel, et kui nad näevad, millises ohus nende enda majandus ja rahvads on ja kui jultunult Iraani islamivabariik käitub, siis nad liituvad selles asjas meiega,” ütles Pompeo. USA meedia teatel plaanib Pentagon esialgu suurendada Pärsia ja Omaani lahel paiknevate üksuste arvu kuni 6000 sõduri võrra ja kaalub võimalust alustada patrulle laevaliikluse turvamiseks.