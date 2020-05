Politseivägivallaga Minneapolise rahutused esile kutsunud nüüdseks endine mundrimees sai mõrvasüüdistuse

Rahutustega on Minneapolise elanikud nõudnud teo toime pannud politseiniku vahistamist ja just neil minutitel see ka ellu viidi. Varasemalt on linnapea vabastanud kõnealuse politseiniku Derek Chauvini küll ametist, ent ohvri lähedaste ja kohalike hinnangul sellest ei piisanud ning politseinik tuleks vastutusele võtta ka kohtu ees. CNN-i ja BBC teatel sai ta ka mõrvasüüdistuse.

Rahutus oli tänaseks läinud täiesti üle käte. Täna arreteeriti otse-eetris rahutusi kajastanud CNN-i ajakirjanik ja tema meeskond. Juba eile süütasid meeleavaldajad põlema ka politseijaoskonna.

Vägivaldsed rahutused Minneapolises hakkasid pärast seda, kui esmaspäeval suri politseinike tegevuse tõttu relvastamata mustanahaline mees, 46-aastane George Floyd. Videos on näha, kuidas ta ei saanud hingata, sest valge politseinik surus põlvega tema kaelale, vahendab BBC News.

Meeleavalduses toimusid Minneapolises eile kolmandat õhtut järjest. Meeleavaldajad jooksid tormi politseijaoskonnale, mille politseinikud maha jätsid. Hoone süüdati seejärel põlema.

Minneapolise kohalik korrakaitseamet kinnitas CNN-i ajakirjanike arreteerimist, kuid teatasid ka seda, et ajakirjanikud vabastati kohe kui saadi kinnitus, et nad just meedia esindajad olid, kirjutab BBC.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

Pärast vägivaldsei rahutusi relvastamata mustanahalise mehe surma tõttu politsei vahi all toodi Minneapolisesse rahvuskaart.

Tegemist oli Minneapolitsei 3. politseijaoskonnaga, kus Floydi surmaga seotud politseinikud arvatavasti töötasid.

Juba kolmapäeval kasutas politsei meeleavaldajate vastu pisargaasi ja toimusid rüüstamised.

Meelt on avaldatud ka Chicagos, Los Angeleses ja Memphises.

Minnesota kuberner Tim Walz mobiliseeris eile Minneapolise ja St. Pauli linnapeade taotlusel osariigi rahvuskaardi ning kuulutas välja „rahuaegse eriolukorra”.

„George Floydi surma peaks viima õigluse ja süsteemimuutuse, mitte uute surmade ja hävinguni,” ütles Walz oma avalduses, kutsedes meelt avaldama rahumeelselt.