Politseinik hinge heitnud George Floydile: lõpeta lõugamine, rääkimine kulutab neetult palju hapnikku

Lauri Laugen toimetaja RUS 1

Derek Chauvin Foto: HENNEPIN COUNTY SHERIFF / HANDOUT, EPA

Eile avaldatud kehakaamera salvestuse üleskirjutusest selgub, et mustanahaline George Floyd, kelle surma järel puhkesid USA-s rassirahutused, ütles politseinikele üle 20 korra, et ei saa hingata, mille peale vastas politseinik, kes põlve ta kaelal hoidis, et „rääkimine kulutab palju hapnikku”.