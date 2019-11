Politsei tegi kindlaks Inguššia ekstremismivastase võitluse juhi mõrva ühe kahtlusaluse

Tegemist on Kureiš Kartojeviga, teatas Venemaa siseministeeriumi Moskva peavalitsuse allikas RBK-le.

„Orientiiris, mis saadeti kõigile politseijaoskondadele, öeldakse, et 42-aastane Inguššiast pärit mees sõitis teisipäeval, 5. novembril kell 18 reisibussiga Moskvast Hasavjurti,” ütles allikas RBK-le. Tema sõnul on kahtlusalune sissekirjutatud Inguššia suurimas linnas Nazranis.

TASS-i allikate teatel võib kahtlusalune varjata end Inguššias.

Eldžarkijev ja tema vend lasti maha Moskva edelaosas 2. novembri õhtul.

3. novembril teatas TASS oma allikale õiguskaitseorganites viidates, et uurijate peamine versioon on, et Eldžarkijevi mõrv on seotud tema teenistusalase tegevusega.