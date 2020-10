Politsei: Taani allveelaevamõrvar Peter Madsen sai vanglast põgenemisel abi

See selgub vanemprokurör Rasmus Kim Peterseni täna Glostrupi kohtus ette loetud süüdistusest. Süüdistuse järgi leidis põgenemine aset ettekavatsetult ühe või mitme kaasosalise abiga, teatab Taani uudisteagentuur Ritzau.

Madseni advokaat ütles pärast süüdistuse ettelugemist, et Madsen tunnistab end kõiges süüdi. Seega tunnistab ta kaudselt ka seda, et sai abi.

See on ka põhjus, miks otsustas kohtunik Martin Juul Nielsen pidada kohtuistungit edasi suletud uste taga.

Madsenit süüdistatakse naissoost psühholoogi ähvardamises väitega, et tal on pomm. Nii pääses ta vangla väljapääsuni. Seal sundis ta ähvarduse abil meessoost vanglatöötajat väravat avama. See juhtus eile kohaliku aja järgi kell 10.15-10.20.

Kaks vanglatöötajat jälitasid Madsenit, kuni viimane ähvardas neid relvataolise esemega. Selle eest on talle samuti süüdistus esitatud ja ta on selle üles tunnistanud.

Seejärel hüppas Madsen ühte kaubikusse, ähvardades relvataolise esemega ka selle juhti ja öeldes: „Kui sa ei sõida, ma tulistan sind.”

Veidi pärast seda saabus politsei. Madsen tiriti kaubikust välja ja kell 10.25 oli ta vahistatud. Tema ähvardused ei olnud aga veel ammendatud. Madsen väitis nimelt, et tal on pomm.

Ka selle on ta üles tunnistanud.

Madsen istus käeraudades maas mitu tundi, samal ajal kui püssidega politseinikud teda sihikul hoidsid.

Madsen kannab eluaegset vanglakaristust Rootsi ajakirjaniku Kim Walli mõrvamise ja tükeldamise eest omaehitatud allveelaeval 2017. aasta augustis. Tapetu kehaosad viskas Madsen üle parda.

Alguses kandis Madsen karistust Falsteri saarel Nørre Alslevis asuvas Storstrømi vanglas, aga viidi tema omal soovil hiljem üle Kopenhaageni lähedale Herstedvesterisse, kus istuvad ka teised Taani kõige ohtlikumad vangid.