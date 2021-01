Politsei: Kapitooliumi hõivamise käigus suri üks naine tulistamise ning kolm inimest „meditsiinilise hädaolukorra” tõttu

Washingtoni politseiülem Robert Contee ütles, et surnute hulgas on naine, keda tulistas USA Kapitooliumi politsei, ja veel kolm inimest, kes surid „meditsiinilse hädaolukorra” tõttu, vahendab Associated Press.

„Üks täiskasvanud naine ja kaks täiskasvanud meest näivad olevat kannatanud erinevate meditsiiniliste hädaolukordade all, mille tagajärjel nad surid. Igasugune elu kaotamine ringkonnas on traagiline ja meie mõtted on kõigiga, keda nende kaotamine puudutas,” ütles Contee pressikonverentsil.

Politsei teatas, et nii korrakaitsjad kui ka Trumpi toetajad kasutasid keemilisi ärritajaid.

Naist tulistati, kui tuhanded inimesed püüdsid tungida läbi Kapitooliumi barrikadeeritud ukse, mille taga olid relvastatud politseinikud. Ta viidi kuulihaavaga haiglasse ja suri hiljem.

Politsei teatas, et leidis ka kaks torupommi, ühe demokraatide rahvuskomitee juurest ja teise vabariiklaste rahvuskomitee juurest.

Ühest sõidukist leiti püss ja Molotovi kokteil.