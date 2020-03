Politico: Ungari riigimeedia ajakirjanikel on Greta Thunbergi, EL-i ja inimõiguste teemade kajastamiseks vaja eriluba

Päev varem oli Amnesty Internationali Ungari osakond korraldanud meeleavalduse Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani vastu, kes Ungarit külastas. Tunde enne e-kirja saatmist avaldas Human Rights Watch video, milles organisatsiooni Budapestis baseeruv vanemuurija Lydia Gall esitles videot Horvaatiast ja Bosnia-Hertsegoviinast tulnud migrantide tagasisaatmisest. See on Ungaris tundlik teema: Ungari politsei on väidetavalt kohati vägivaldselt migrante üle piiri tagasi saatnud. Ungari võimud eitavad igasugust väärkohtlemist.

Ungari ajakirjanikud on juba ammu väljendanud muret, et mõned poliitiliselt tundlikud teemad on riigitelevisiooni kanalites ja uudisteagentuuri kajastuses täiesti puudu.

Riigi omanduses olevad organisatsioonid mängivad Ungari meediaväljal suurt rolli, aga kriitikute sõnul on nende struktuur ja valitsemine läbipaistmatud.

Ajakirjanduslik vastutus riigimeedia tegevuse eest on ametlikult organisatsioonil nimega Duna Media Service Provider, teatas Ungari meediavabaduse eest võitleva vabaühenduse Mérték Media Monitor ekspert Ágnes Urbán.

Urbáni sõnul on aga selle organisatsiooni eelarve ja personal minimaalsed. Seda kontrollib teine organisatsioon, Avaliku Teenistuse Fond, mille juhatus koosneb kolmest liikmest, kelle on delegeerinud valitseva erakonna Fidesz parlamendifraktsioon, kolmest liikmest, kelle on delegeerinud opositsioonierakonnad, ja ühest liikmest, kelle on delegeerinud Meedianõukogu, milles domineerivad Fideszi liitlased. Meedianõukogu nimetab ka juhatuse esimehe.

Praktikas on oluline mõju meedia sisu üle veel ühel organisatsioonil – Meediateenuste Toetuse ja Varahaldusfondil (MTVA). Rahvusvahelised meedia järelevalveorganisatsioonid on kritiseerinud sellist struktuuri läbipaistvuse puudumise eest.