Politico: Trump on mures, et koroonaviirus võib halvendada tema šansse saada tagasivalituks

Mõned suurimad vaidluskohad on olnud selles, kuidas USA nakkushaiguste tõrje keskus (CDC) hindab karantiinide efektiivsust, seistes vastu ameeriklaste evakueerimisele kruiisilaeva Diamond Princess pardalt - hoolimata tõenditest, et Jaapani ametivõimude kehtestatud karantiin oli ebaõnnestunud ja nakkus sai seal kontrollimatult levida - ning üldised küsimused agentuuri valmisoleku taseme kohta.

USA-s on kinnitatud ainult 34 nakkusjuhtumit, sealhulgas need, kes kruiisilaevalt kodumaale toodi. Kuid haiguspuhang on levinud mitmele poole üle maailma. Hiinas on kinnitatud üle 75 000 hingamisteede haiguse juhtumi ja vähemalt 2200 inimest on surnud. Viimastel päevadel on viirus aga kiiresti levinud ka Lõuna-Koreasse, Singapuri, Itaaliasse, Iraani ja Jaapanisse.

Viirusepuhanh ei näi vaibuvat, seda võivad levitada inimesed, kellel puuduvad välised sümptomid ja see näib kujutavat märkimisväärset ohtu eakatele. CDC direktor Robert Redfield tunnistas eelmisel nädalal, et ametnikud kardavad kogukondadepõhist levikut inimestelt inimesele, olgu sel aastal või järgmisel.

Valge Maja on endiselt mures ka kasvavate majandusriskide pärast, kuna tootmine on Hiinas viimastel nädalatel langenud ning USA ettevõtted, nagu Apple ja Walmart, kes teevad olulisi investeeringuid riiki, on teadanud, et saavad rahalist kahju. Kõrgemad ametnikud kardavad, et püsiv haiguspuhang võib aeglustada maailmaturge ja kahjustada USA majandust, mis on olnud Trumpi tagasivalimiskampaania keskne teema.