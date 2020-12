Politico: paremäärmuslik EKRE seab ohtu Eesti kui eduka tehnoloogiariigi maine

„Pärast kokkuvarisevast Nõukogude Liidust vabaks murdmist 1991. aastal on see väike Balti riik uuristanud endale niši ettevõtlussõbraliku, tehnoloogiateadliku baasina paljudele miljardi dollari tehnoloogiaettevõtetele alates kommunikatsiooniplatvormist Skype kuni rahaliigutaja TranferWise’ini. Aga hiljutised skandaalid paremäärmusliku valitsuserakonnaga – isa ja poja duo Mart ja Martin Helme juhtimisel – on kõigutanud usaldust riigi juhtkonna vastu, sundides mõnesid küsima, kas Eesti kui ühe parema tehnoloogiariigi maine võib olla ohus,” kirjutab Politico.

„Isiklikult mina olen selle pärast tohutult mures,” ütles TransferWise’i asutaja Taavet Hinrikus Politicole. „See, mida Mart Helme ja Martin Helme teevad, on viimase 30 aastaga ehitatud riigi süstemaatiline kahjustamine.”

Politico mainib Helmete skandaale: Martin Helme „kui on must, näita ust”, Soome peaministri Sanna Marini müüjatüdrukuks nimetamine Mart Helme poolt ning Joe Bideni ja tema poja korrumpeerunud tegelasteks nimetamine ja väide, et Bideni võidu taga USA presidendivalimistel oli „süvariik”.

„Oli naiivne lootus, et kui EKRE-st saab valitsuserakond, taltsutatakse nad kuidagi ära ja tegelikult on olnud vastupidi,” kommenteeris Politicole endine peaminister Taavi Rõivas. „Nüüd on nende häält kuulda kõvemini, sest nüüd on nad ministrid ja nende seisukohta võetakse Eesti ametliku seisukohana.”

Politico kirjutab, et Euroopa Liit peab hakkama Eesti muutuval poliitikal kiiresti silma peal hoidma. Vaatlejad on hakanud mõistatama, mis edasi saab: kas Tallinn naaseb varasema kindlama, tsentristlikuma poliitika juurde või jätkab praegusel korrapäratumal ja populistlikul teel, märgib Politico.

„Eestit ei nähta Euroopas kindla ja konstruktiivse partnerina, kui valitsuse minister on tuntud selle poolest, et võtab iga natukese aja tagant sõna liitlasriigi juhtkonna kohta,” ütles Politicole Tartu ülikooli politoloog Andres Pettai.

EKRE-lt Politico kommentaare ei saanud.

Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison ütles aga, et EKRE tõus peegeldab nende konservatiivse sõnumi populaarsust. Madisoni sõnul sai EKRE toetus taganttõuke sellest, et erakond oli vastu samasooliste kooselu tunnustamisele.