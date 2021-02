Politico: mõnedes EL-i halbades vaktsiiniotsustes võib süüdistada Saksamaa ägenevat valimisvõitlust

Komisjon püüdis tõrjuda kriitikat, et von der Leyen on liiga keskendunud Saksa meediale, kutsudes sellele järgnenud nädalal teiste riikide ajakirjanikke grupiviisilistele intervjuudele.

Prantsusmaa Euroopa asjade minister Clément Beaune arvas, et Saksamaa debatt tähendab seda, et Euroopa Liit saab kriitikat rohkem, kui on õiglane.

Riigi jaoks, mis on uhke oma tõhususe ja kõrgete kohtade üle rahvusvahelistes edetabelites, on Suurbritanniast ja teistest vaktsineerimises mahajäämine valus, märgib Politico.

„On laialdane pettumus, et vaktsiin ei ole endiselt suurtes kogustes kättesaadav, kuigi see on oma kodus väljaarendatud,” ütles Saksa majandusteadlane ja Brüsseli Bruegeli mõttekoja direktor Guntram Wolff. „Inimesed näevad lihtsalt, et asju saab paremini teha. Ja nad peavad seda pettumuseks.”

Suur osa kriitikast Euroopa Liidu aadressil on tulnud liidukantsler Angela Merkeli koalitsioonivalitsuse erakondadest CSU-st, CDU-st ja SPD-st.

Söder on nimetanud Euroopa Liidu lähenemist pettumust valmistavaks ja paljusid valearvestusi sisaldavaks.

Rahandusminister Scholz, kes on ka asekantsler ja SPD ametlik liidukantslerikandidaat, süüdistas Brüsselit valedes prioriteetides: „Kui komisjon oleks palunud meilt suuremat finantseerimist, oleksime me EL-ile lisaraha saatnud,” ütles Scholz ajalehele Süddeutsche Zeitung.

Euroopa Komisjon on väitnud, et rohkem raha ei oleks andnud tulemuseks rohkem vaktsiini, ning on süüdistanud suuresti tootmisprobleeme. Komisjon on kaitsnud ka seda, et kokkulepete sõlmimine vaktsiinitootjatega on kauem aega võtnud kui mõnedel teistel, ning kinnitanud, et vaktsiinide heakskiitmisprotsess on hoolikam kui teistel, mistõttu võtab rohkem aega.