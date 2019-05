Politico: Jüri Ratas viskab EKREga Eesti kaubamärgi prügikasti

Tuntud Euroopa väljaanne usub, et sellest võib saada õpikunäide, kuidas aastatepikkune riiklik kaubamärk prügikasti visata. Eesti on teinud endast maailma kõige digitaalsema rahva ja areneb edasi suurte hüpetega. Niisiis tundub imelik, et peaminister Juri Ratas võttis oma valitsusse mitte vähem kui viis ministrit valgete ülemvõimu toetavast parteist, kirjeldab uudisteportaal.

Viie seas oli IT-minister Marti Kuusik, kes usub, et e-hääletamine on petuskeem. Juba sel nädalal tagandas Eesti president Kuusiku ministri ülesannetest - seda pelgalt päev pärast ametisse asumist.

Taustalugu valitsuse moodustamisest on veelgi veidram. Peaminister Ratas ei taha loobuda võimust ja kasutas maksupoliitilise vaidluse ettekäänet, et vältida valimiste järel läbirääkimisi valimiste võitjast Reformierakonnaga, kes kuulub nendega Euroopas ühte liberaalide ja demokraatide fraktsiooni (ALDE). Tsentristlikel parteidel oleks üheskoos parlamentaarne häälteenamus, ent peaminister Ratas tegi koha säilitamiseks diili paremäärmusliku Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE). Tehing, mis jätab väga halva haisu tema enda valitsuse, ALDE ja Euroopa liidrite kohtumiste laua taha, tõdeb Politico.