Politico: Iisraeli süüdistatakse pealtkuulamisseadmete paigutamises Valge Maja juurde

Üksikasjaliku analüüsi tulemusena jõudsid USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja teised agentuurid üsna kindlale järeldusele, et seadmed olid kohale paigutanud Iisraeli agendid, teatasid endised ametnikud.

Iisraeli saatkonna esindaja Elad Strohmayer loomulikult eitas, et Iisrael on nende seadmete taga, ja ütles: „Need väited on täielik mõttetus. Iisrael ei vii läbi spionaažiopratsioone Ühendriikides. Punkt.”

Trumpi administratsiooni kõrge ametnik ütles, et administratsioon ei kommenteeri julgeoleku või luurega seotud küsimusi. FBI keeldus kommenteerimast, sisejulgeolekuministeerium ja Salateenistus ei vastanud Politico kommentaaripalvele.

Pärast loo avaldamist ütles Trump ise ajakirjanikele, et peab raskesti usutavaks, et iisraellased on need seadmed kohale paigutanud.

„Ma ei arva, et iisraellased meie järel spioneerivad,” ütles Trump. „Minu suhted Iisraeliga on olnud suurepärased... Kõik on võimalik, aga ma ei usu seda.”

Eitas ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu. „Meil on direktiiv, minul on direktiiv: ei mingit luuretööd Ühendriikides, ei mingeid spioone. Ja seda järgitakse hoolikalt, ilma eranditeta. See on täielik väljamõeldis, täielik väljamõeldis.”

Luureasjades sügavalt kogenud USA ametnikud ei usu seda Iisraeli väidet.

Üks kõrge luureametnik märkis, et pärast seda, kui FBI ja teised agentuurid olid järeldusele jõudnud, et seadmete eest vastutavad kõige tõenäolisemalt iisraellased, ei teinud Trumpi administratsioon midagi Iisraeli valitsuse karistamiseks ega isegi eraviisiliseks noomimiseks.

Eelmised administratsioonid oleksid endise kõrge luureametniku sõnul vähemalt esinenud demarši või ametliku diplomaatilise noomitusega.