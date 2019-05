Politico: Eesti ühines paremäärmuslaste klubiga

„Hoolimata majanduse pidevast arengust viimastel aastatel, on suhteline vaesus endiselt kõrge ja maapiirkondade valija ei tunne sageli, et ta saaks maitsta majanduskasvu vilju,“ ütles Politicole Turu-uuringute uuringujuht ja sotsiloog Juhan Kivirähk. „EKRE edul on ilmselt vähem seost inimeste ksenofoobsete või vähemustevastaste vaadetega kui ühiskonnas eksisteeriva establishmentivastase meeleoluga.“

Kui asetada EKRE globaalsesse konteksti, eristab seda teistest establishmentivastastest erakondadest aga see, et partei ei otsi erinevalt oma Euroopa mõttekaaslastest sõpru Venemaalt, täheldab Politico. „EKRE jagab kindlasti enamiku teiste Eesti parteide veendumust, et Venemaa on potentsiaalne oht Eesti julgeolekule ja iseseisvusele,“ ütles Politicole Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikakõrgkooli teadur Martin Mölder.

Küll aga on EKREl Moskva eeskujul nn internetitrollide võrgustik, märgib portaal.

Tõsiasi, et Kreml ei etenda EKRE tõusus oma osa, ei tähenda veel, et ta ei saaks sellest kasu. „Kuigi EKRE ei toeta Kremli, soodustab ta polariseerumist ja ebastabiilsust,“ ütles Eesti välispoliitika instituudi direktor Kristi Raik. „Ja sellest tulenevalt võib väita, et see sellegipoolest täidab Venemaa huve“.