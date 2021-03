Põlissoomlaste parlamendifraktsiooni esimees: Sanna Marin muretseb Kaja Kallase pisipalaviku pärast

„Peaminister hakkas muretsema kolleegi pisipalaviku pärast? Seda soovi ei saanud ju edastada muidu kui Twitteri kaudu avalikult, tegemist on niivõrd suure asjaga,” kirjutas Tavio.

Pääministeri huolestui kollegansa pikku kuumeesta? Tätä toivotustahan ei voinut tehdä kuin twitterin kautta julkisesti, on sen verran isosta asiasta kyse. https://t.co/UkQt9QXXx3 — Ville Tavio (@VilleTavio) March 16, 2021

Kui säuts sotsiaalmeedias negatiivset vastukaja leidis, jätkas Tavio koroonaviiruse pisendamist.

„Koroonat käsitleti alguses eelkõige riskigruppidele ohtlikuna, aga nüüd on tekitatud juba mingi konsensusõhkkond, et see on kõigile ohtlik,” kirjutas Tavio.

Tavio selgitas lõpuks et tema point oli see, et peaminister võiks väljendada seisukohta tähtsate asjade kohta, mitte teha ainult toredat imagopoliitikat. Tavio vihjas Soome kütusefirma Neste otsusele ehitada oma tehas Hollandisse Rotterdami, mitte Soome Porvoosse.

Pointtini tässä twiitissä oli, että pääministeri voisi ottaa kantaa tärkeisiin asioihin, eikä vain tehdä kivaa imagopolitiikkaa. Nesteen lähdöstä Rotterdamiin Marin ei sanonut mitään, vaikka kyse 1,5 miljardin asiasta. https://t.co/oDoY8z603o — Ville Tavio (@VilleTavio) March 16, 2021