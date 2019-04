Põlissoomlaste juht Halla-aho tahab EKRE-ga kampa lüüa

Soome ajaleht Ilta-Sanomat kirjutab, et skandaalne erakond EKRE on tõusmas Eesti valitsusse, kuigi selle esindajaid on süüdistatud võõravaenulikes ja homofoobsetes avaldustes ja eesmärkides.

„Eestis on teistmoodi poliitiline kultuur ja kõneviis,” kommenteeris Halla-aho seda täna Põlissoomlaste Euroopa Parlamendi kandidaatide tutvustamise pressikonverentsil.

Põlissoomlaste tuntuimad kandidaadid on Eduskunta skandaalne liige Teuvo Hakkarainen ja endine presidendikandidaat Laura Huhtasaari.

Põlissoomlased osalesid hiljuti Milanos Itaalia siseministri ja paremäärmusliku Liiga esimehe Matteo Salvini kokku kutsutud üritusel, kus tehti ühisavaldus. Veel osalesid Taani Rahvapartei (DF) ja Alternatiiv Saksamaale (AfD).