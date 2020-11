Põlissoomlaste juht Halla-aho nimetas Mart Helme avaldusi pisut ettevaatamatuteks

„Talle on avaldatud suurt survet tema pisut ettevaatamatute avalduste tõttu. Minul ei ole erilist vajadust hakata neid kommenteerima,” ütles Halla-aho Soome rahvusringhäälingule Yle.

„Eesti poliitikas ja ühiskonnas on need konventsionaalsuse ja lubatu piirid võib-olla endiselt veidi teises kohas kui Soomes. Aga Helme paistab olevat ületanud oma avaldustega mitu korda ka Eesti konventsionaalsuse piirid. Ega see kindlasti väga suur üllatus selles mõttes ei ole,” lausus Halla-aho.

Halla-aho sõnul ei ole USA valimistulemust ja selle õiguspärasust põhjust kuidagi kommenteerida.

„Olen ise oma sõnavõttudes rõhutanud seda, et kõigil osapooltel oleks hea austada olemasolevaid mängureegleid. Nii ka Ühendriikide presidendivalimistel,” ütles Halla-aho. „Minu arvates ei ole põhjust valimistulemust kahtluse alla seada, kui see on saavutatud seaduses määratud protsessi järgi. Teisalt ei ole ka põhjust seada kahtluse alla kaotanud osapoole õigust pöörduda soovi korral seaduse ja seaduse elluviimise üle järelevalvet pidava kohtuinstitutsiooni poole.”