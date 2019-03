Põlissoomlaste juht Delfile: populistide toetus säilib ka valitsuses, kui olulistel teemadel kompromisse ei tehta

Väljendasite rõõmu, et EKRE võib Eestis koalitsiooni saada. Kas te soovitaksite neil sinna ka minna?

Teate küll, mis meie erakonnaga juhtus, kui 2015. aastal valitsusse läksime. Meie populaarsus vähenes ja 2017. aastal läksime lõhki. Osa inimesi on selle põhjal teinud järelduse, nagu oleks valitsusse minek populistlikule erakonnale automaatselt ohtlik või fataalne. Mina nii ei arva.

Tuleb selgeks teha üks-kaks keskset teemat, mis on erakonna ja selle toetajate jaoks kõige olulisemad - seal kompromisse ei tehta. Nii püsib toetus ja see aitab koalitsioonipartneritega suheldes jälle vajalikku hooba säilitada. Austrias on [paremäärmuslik] Vabaduspartei (FPÖ) suutnud täpselt nõnda talitada. Nad on olnud mõnda aega valitsuses ja nende populaarsus suureneb (2017. aasta valimistel sai FPÖ 26%, viimase küsitluste järgi on toetus 24% - K. V.). Itaalia Liiga puhul kehtib sama (17,4% eelmise aasta valimistel, nüüd ligi 34% - K. V.).

Kui olla otsusekindel ja saada selgelt aru, mida saavutada tahad, on hea mõte valitsusse minna. Kui tahad valitsusse jääda aga ainult seepärast, et minister olla on nii tore, siis on see väga halb idee.

Nii et see oli Põlissoomlaste probleem, et polnud keskseid teemasid?

Just. Me ei defineerinud end ka enda jaoks ära, parteiladvikus olid väga erinevad arusaamad selle kohta. Minu meelest motiveerisid juhte ka valed asjad: oli inimesi, kes olid terve elu unistanud ministriks saamisest.

Nagu Timo Soini?

Jah, nagu Timo Soini. Olime ainult aasta valitsuses olnud, kui toetus oli poole võrra vähenenud. Nüüd oleme palju kõrgemal kui siis, kui sain 2017. aastal esimeheks. Meie tahaksime põhimõtteliselt olla järgmises valitsuses.

Aga mis on teie põhipunktid, kus kompromisse ei tehta?

Me ei saa olla koalitsioonis, mis ei pühenda end kahjuliku immigratsiooni piiramisele.

Mida „kahjulik" siin tähendab?

Enamjaolt inimesi Iraagist, Somaaliast ja Afganistanist, mis on peamised sisserändemaad. Immigratsiooni ei saa kõigest muust eraldada ega käsitleda eri teemana, sest see mõjutab ka kõike muud. Näiteks takistab see ühiskonnal osutamast inimestele teenuseid, millele neil on õigus: tervishoid, haridus jne.

Nii et kahjulik on miski, mis läheb raha maksma?

See maksab raha ja toodab ebaturvalisust, kasvatab kuritegevust. Eriti vägivaldset ja seksuaalkuritegevust, mida on hiljuti palju kajastatud.