Põlissoomlased ütlesid lahti oma „rassiteooriat ja kolbamõõtmist” harrastanud noorteorganisatsioonist

Uue noorteühenduse reeglitesse on lisatud ka see, et ühendus toetab demokraatiat, sõnavabadust ja õigusriiki ning et ühenduse liikmetelt eeldatakse teisi liikmeid ja ühenduse väärikust austavat käitumist.

Senises noorteorganisatsioonis tekitasid probleeme eriti end etnonatsionalistideks nimetavad aktivistid, kes toetavad rassiteooriat ja räägivad soomluse määratlemisest nahavärvi kaudu.

„Me ei taha sellesse erakonda mingit rassiteooriat ega kolbamõõtmisteooriaid. Need on kahjulikud ega ole meie poliitiliste eesmärkide seisukohalt kuidagi relevantsed,” ütles Halla-aho.

PS-nuorte esimehe Kinnuneni sõnul praeguse organisatsiooni tegevus lõpetatakse.

Põlissoomlaste senises noorteorganisatsioonis on üle 2000 liikme.

Viis aastat tagasi sattusid samasugustesse probleemidesse oma noorteorganisatsiooniga Rootsi Demokraadid, kes lõpetasid samuti sellega koostöö selle sidemete pärast neonatsidega.