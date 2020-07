Põlissoomlased plaanivad samme „Soome maksumaksjate raha ära kinkinud” peaminister Marini vastu

Põlissoomlaste fraktsiooni aseesimees Jani Mäkelä vihjas täna hommikul Twitteris, et peaminister Marin peab oma puhkuse tühistama. Marin oli just kirjutanud, et jääb „lõppude lõpuks ränga kevade ja suve alguse järel puhkusele”, vahendab Helsingin Sanomat.

„Muide ei jää või vähemalt peab naasma poole pealt,” kirjutas Mäkelä.

Mäkelä on ka Soome Euroopa Liidu läbirääkimiste eesmärgid kindlaks määrava Eduskunta suure komisjoni esimees. Mäkelä sõnul kiitis Marin heaks Euroopa Liidu aluslepingu likvideerimise.

Eile ütles Põlissoomlaste fraktsiooni esimees Ville Tavio Iltalehtile, et fraktsioon ei kavatse asja usaldushääletusega seostada, sest seda ei saa teha parlamendi istungite vaheajal.

Tavio kirjutas eile Twitteris, et Põlissoomlased ei lepi „Sanna Marini ja tema valitsuspartnerite Soomele tõsiselt kahjuliku tegevusega”.

Juba esmaspäeval ütles Tavio, et „Marini otsus Soome maksumaksjate raha ära kinkida rikub põhiseadust”.

Tavio viitas Eduskunta põhiseaduskomisjoni juunis antud hinnangule, mille järgi „valitsus ei peaks asja käsitlemise praeguses faasis heaks kiitma või edendama praegu pakutud liidu laenuvõtmist ja liikmesriigi sellega seostuvat vastutust abistamisvormis toetusmeetmete eest”.

Põhiseaduskomisjoni esimees Johanna Ojala-Niemelä ütles eelmisel nädalal, et komisjoni üksmeelse arvamuse järgi ei takistanud see seisukoht Soome osalemist läbirääkimistel.

Euroopa Liidu valitsusjuhid saavutasid esmaspäeval lõppenud tippkohtumisel poliitilise kokkuleppe järgmise seitsme aasta eelarve ja uue taastumispaketi üle. Taastumispaketi raames jagatakse liikmesriikidele toetusi ja laene kokku 750 miljardi euro väärtuses. Euroopa Liit finantseerib paketti laenu võttes.

Soome sissemaksu osa sellega kasvab.