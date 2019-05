Põlissoomlased on nördinud: teised fraktsioonid tahavad nad Eduskunta istungitesaalis paremasse serva istuma tõsta

Fraktsioonide esimehed otsustasid esitada uue istumiskorra juhatusele, mis arutab seda asja homme esimese asjana, vahendab Ilta-Sanomat.

„On väga tõenäoline, et juhatus teeb sellesuunalise ettepaneku reedel Eduskunta suurele saalile,” ütles suurima fraktsiooni, sotsiaaldemokraatide juht Antti Lindtman ajakirjanikele.

Lindtmani sõnul ei olnud otsus üksmeelne, sest Põlissoomlased olid selle vastu. Lindtman ütles, et pakutud kord põhineb Euroopa Parlamendi ja Põhjamaade Nõukogu mudelil.

„Teised erakonnad olid üsnagi enam või vähem selle mudeli poolt,” ütles Lindtman.

Põlissoomlaste fraktsiooni esimees Ville Tavio on selle ettepaneku üle nördinud.

„Alles hommikul kuulsin, et teised erakonnad kavandavad Põlissoomlaste liigutamist istuma päris paremale. See meile loomulikult ei sobinud, vaid oleksime tahtnud istuda vanas kohas. Me peame liigutamist halvasti põhjendatuks, aga teeme loomulikult asjalikku poliitikat sõltumata sellest, kus istungitesaalis istutakse,” ütles Tavio.

Tavio sõnul oleks võinud ette kujutada, et suuruselt teise erakonna vastu sellist otsust ei tehta.

„Olen üllatunud, et seda võidakse teha ka teisiti kui üksmeelselt,” ütles Tavio.

Tavio sõnul ei pea Põlissoomlased ennast Eduskunta kõige parempoolsemaks erakonnaks.