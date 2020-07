Põlissoomlase iseloomustus valitsuse ministrite kohta ei kannata trükimusta. Parteijuht soovib „vähem graafilisi väljendeid”

Halla-aho teatas, et loodab, et poliitikas kasutataks „vähem graafilisi väljendeid”, vahendab Helsingin Sanomat.

„Ei ole soovitav, et rahvaesindaja kutsub ministreid „perseaukudeks”. Ei ole liiga soovitav, et minister süüdistab opositsioonijuhti „pasa rääkimises” või et ministri eriabi kutsub opositsiooni „trollparempoolseteks”,” kirjutas Halla-aho.

Halla-aho viitas oma säutsus viimaste päevade arutelule poliitikute keelekasutuse ja eriti selle üle, et Põlissoomlaste parlamendiliige Peltokangas nimetas valitsuse ministreid „haletsusväärseteks perseaukudeks”.

Halla-aho viitas aga ka haridusministri ja Vasakliidu juhi Li Anderssoni telesaates antud vastusele, milles Andersson ütles, et Halla-aho „räägib paska”.

„Ise loodaksin, et mõlemal juhul valitaks vähem graafiline väljend,” lausus Halla-aho.