Põlevat Californiat külastanud Trump kliimamuutusest: hakkab jahedamaks minema

Maastikupõlengud California, Oregoni ja Washingtoni osariikides on lõõmanud ligi kahel miljonil hektaril ja tapnud alates augusti algusest vähemalt 36 inimest, vahendab BBC News.

Kliimamuutuse eitaja Trump süüdistab kriisis halba metsamajandamist.

Demokraatide presidendikandidaat Joe Biden nimetas eile Trumpi „kliimasüütajaks” ja hoiatas, et veel neli aastat Trumpi Valges Majas tähendab rohkem Ameerikat leekides.

Oma visiidil läänerannikule kordas Trump väidet, et süüdi on halb metsamajandamine. Trump kohtus tule vastu võitlemisega seotud California ametnikega peatudes osariigi keskosas Sacramento lähedal.

Tõrjudes ühe ametniku palve mitte ignoreerida kliimamuutuse asjus teadust, ütles Trump: „Hakkab jahedamaks minema, pange tähele... Ma arvan, et teadus ei tea tegelikult.”

Kui ajakirjanik küsis, kas kliimamuutus on tohututes metsapõlengutes üks faktoritest, vastas Trump: „Ma arvan, et see on rohkem majandamise olukord.”

Trump ütles, et teistel riikidel pole samal tasemel metsatulekahjudega tegemist olnud, vaatamata tohututele põlengutele Austraalias ja Amasoonias, mida eksperdid on seostanud kliimamuutusega.

„Neil ei ole selliseid probleeme,” ütles Trump. „Neil on väga plahvatusohtlikud puud, aga neil ei ole selliseid probleeme. Mis puutub kliimamuutusse, kas India kavatseb oma kombeid muuta? Kas Hiina kavatseb oma kombeid muuta? Ja Venemaa? Kas Venemaa kavatseb oma kombeid muuta?”

Varem on Trump nimetanud kliimamuutust „müütiliseks”, „olematuks” ja „kalliks pettuseks”, aga ka „tõsiseks teemaks”.

California võimudel teatel on alates 15. augustist põlengute tõttu surnud 25 inimest. Suuremaid maastikupõlenguid on osariigis praegu 29.

Oregoni hädaolukordade amet teatas pühapäeval, et aktiivseid põlenguid on seal üle 30. Suurima läbimõõt on umbes 90 kilomeetrit. Oregonis on viimasel nädalal hukkunud vähemalt kümme inimest. Kümned inimesed on kadunud ja hukkunute arv võib kasvada.

Washingtoni osariigis on surnud üks inimene. Pühapäeval oli suuri põlenguid seal viis.

California kuberner Gavin Newsom ütles, et vaidlus kliimamuutuse üle on läbi. Newsomi sõnul räägivad tõendid iseenda ees, et kliimamuutus on reaalne ja muudab põlengud hullemaks.