Põletavad küsimused reisimise kohta | Kes kuhu pääseb? Kes maksab tagasilennu kinni? Kuidas aitab välisministeerium?

Paneme südamele, et kui tõesti otsustate reisida ohu- või riskipiirkonda, siis tuleks välja mõelda tagavaraplaanid, kuidas nakatumisohtu vältida, mida teha lendude tühistamise korral või muude piirangute kehtestamisel. Ohu- või riskipiirkonnas on Välisministeeriumil konsulaarabi tagamine keeruline. Tuleb olla paindlik ja leidlik ning see tähendab, et peaksite omama ka lisavahendeid, et tarvidusel osta uusi pileteid või jääda hotelli kauemaks, kui algselt soov oli.

Hädaolukorras saate võtta ühendust hädaabinumbril +372 5301 9999 (24 h).

Töötan Soomes ja sõidan igal nädalal Tallinn-Helsingi liinil. Kui tavalaevaliiklus ajutiselt peatatakse, kuidas ma Eestisse saan?

Soovitame võtta ühendust laevafirmaga, jälgida laevaliikluse kohta käivat infot laevafirma kodulehelt või nende sotsiaalmeediakanalites. Kui tavalaevaliiklus peatatakse, soovitame kaaluda nt lennureisi Eestisse, kuni transpordiühendused toimivad.

Palume ka arvestada, et alates 17. märtsist kehtivad Eestisse tulijatele isolatsooninõuded. Selle reeglid töötatakse koos siseministeeriumiga välja 16. märtsiks.

Olen Eesti kodanik ja tulen välisreisilt tagasi Eestisse enne 17.03. Kas pean jääma isolatsiooni ja mida see endast täpselt kujutab?

Kõik inimesed, kes saabuvad tagasi kõrge viiruse levikuga piirkondadest nagu Hiina, Lõuna-Korea, Singapur, Iraan, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Belgia, Taani, Norra, Rootsi ja Egiptus peavad jääma 14 päevaks isolatsiooni. Hoolides enda ja teiste tervisest soovitame siiski võimalusel minna vabatahtlikku isolatsiooni.

Olen Eesti kodanik ja tulen välisreisilt tagasi Eestisse peale 17.03. Kas ma saan riiki sisse, kas pean jääma isolatsiooni ja mida see endast täpselt kujutab?

Eestisse saavad Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, samuti nende lähisugulased

Alates 17.03 peavad kõik Eestisse tulijad jääma isolatsiooni, mille reeglid töötatakse koos siseministeeriumiga välja 16. märtsiks.

Olen välisriigi kodanik ja soovin tulla turismireisile Eestisse. Kas pääsen riiki, kas pean viibima isolatsioonis?

Soovitame reisi edasi lükkamist. Alates 17 märtsist pääsevad Eestisse vaid vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, samuti nende lähisugulased.

